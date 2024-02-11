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Manchester United, Aston Villa deplasmanında McTominay ile kazandı

Ajans Haberleri
  • 11.02.2024 23:07
  • Giriş: 11.02.2024 23:07
  • Güncelleme: 11.02.2024 23:07
Kaynak: AA
Manchester United, Aston Villa deplasmanında McTominay ile kazandı

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United, deplasmanda Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.

Villa Park Stadı'nda 17. dakikada Rasmus Hojlund ile öne geçen konuk ekip, 67. dakikada Douglas Luiz'in golüne engel olamadı.

Manchester United'da 86. dakikada sahneye çıkan Scott McTominay, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Ligde 6. sırada bulunan Manchester ekibi, bu galibiyetle 41 puana yükselirken, 5. basamaktaki Aston Villa 46 puanda kaldı.

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