Manchester United, City'i darmadağın etti

Premier Lig’in 22. haftasında oynanan Manchester derbisinde Manchester United, sahasında Manchester City’yi 2-0 mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar, teknik direktör değişiminin ardından çıktığı ilk maçtan üç puanla ayrıldı.

Ruben Amorim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Michael Carrick, Manchester United kariyerindeki ikinci geçici teknik direktörlük dönemine galibiyetle başladı.

GOLLER MBUEMO VE DORGU'DAN

Old Trafford’da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 65. dakikada Bryan Mbeumo, 76. dakikada ise Patrick Dorgu kaydetti.

İkinci golün ardından Carrick’in ve tribünde maçı takip eden kulübün efsane ismi Sir Alex Ferguson’un sevinci dikkat çekti.

Bu sonuçla ligde üç hafta sonra kazanan Manchester United, puanını 35’e yükseltti. Son üç maçını beraberlikle geçen Manchester City ise dokuz hafta sonra ilk yenilgisini alarak 43 puanda kaldı.

Manchester United, gelecek hafta Premier Lig lideri Arsenal’e konuk olacak. Manchester City ise sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.