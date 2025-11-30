Manchester United, Crystal Palace’ın serisini bitirdi

Premier Lig’in 13. haftasında Manchester United, Crystal Palace’a konuk olduğu karşılaşmayı 2-1 kazandı. Selhurst Park’ta oynanan maçta ev sahibi ekip, 36. dakikada Jean-Philippe Mateta’nın penaltı golüyle öne geçti.

Mateta’nın 33. dakikada kullandığı ilk penaltı atışı ise topa iki kez temas ettiği gerekçesiyle iptal edildi. Tekrar edilen penaltıyı gole çeviren Mateta, Palace’ın devre arasına 1-0 üstün girmesini sağladı.

Manchester United ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele aldı. Konuk ekip, 54. dakikada Joshua Zirkzee’nin attığı golle eşitliği yakaladı. Zirkzee böylece Premier Lig’de yaklaşık bir yıllık gol hasretine son verdi. United, 63. dakikada Mason Mount’un ceza sahası içinden yaptığı vuruşla 2-1’lik üstünlüğü yakaladı.

Kalan bölümde skoru koruyan Manchester United, ligde üç maç sonra galibiyet elde ederken puanını 21’e yükseltti. Crystal Palace ise bu sezon iç sahada ilk yenilgisini aldı ve 20 puanda kaldı. Ayrıca Palace’ın ligdeki 12 maçlık iç saha yenilmezlik serisi de sona erdi.

BRUNO FERNANDES SCHOLES'U GERİDE BIRAKTI

Manchester United’da Bruno Fernandes, mücadeledeki asistinin ardından Premier Lig’de 56 gole pası sayısına ulaştı ve kulübün efsane isimlerinden Paul Scholes’u geride bıraktı. Milli kaleci Altay Bayındır karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Gelecek hafta Manchester United, West Ham United’ı ağırlayacak. Crystal Palace ise Burnley’e konuk olacak.