Manchester United'da Alex Ferguson kararı

Manchester United'a geçtiğimiz yıl ortak olan ve Futbol yönetimini devralan Sir Jim Ratcliffe yönetimindeki INEOS maliyetleri azaltmak için yeni kararlar almaya devam ediyor.

Athletic'te yer alan habere göre INEOS'un Sir Alex Ferguson'ın kulüp elçisi görevine son verdiğini ve sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Ferguson'ın sezon sonunda görevinden ayrılacağı kaydedildi.

1986'DA MANCHESTER UNİTED'A İMZA ATMIŞTI

Teknik direktörlük kariyerine East Stirlingshire'da başlayan ve sonrasında sırasıyla St. Mirren, Aberdeen ve İskoçya Milli Takımı'nı çalıştıran Alex Ferguson, 1986'da Manchester United'a imza attı.

Manchester United'da 1490 maça çıkan ve 27 yıl görevinde kalan Alex Ferguson kazandığı birçok kupayla tarihe geçti.

13 şampiyonlukla Premier Lig'i en çok kazanan teknik direktör olan Ferguson Şampiyonlar Ligi (2), FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, UEFA Kupa Galipleri Kupası, F.A. Cup (5), Lig Kupası (4), Community Shield (10) zaferleri yaşadı.