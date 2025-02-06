Manchester United'da Lisandro Martinez sezonu kapattı

Manchester United'da Lisandro Martinez, çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapattı

Kulüpten yapılan açıklamada, Premier Lig'de geçen hafta Crystal Palace ile oynanan maçta sakatlanan Martinez'in sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği bildirildi.

İngiliz basınına göre sezonu kapatan 27 yaşındaki oyuncu, Manchester United formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı.