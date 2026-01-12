Manchester United'da teknik direktörlük için iki aday

Manchester United’da sezon sonuna kadar görev yapacak geçici teknik direktörlük koltuğu için Ole Gunnar Solskjaer ile Michael Carrick arasında bir tercih yapılması bekleniyor.

Sky Sports haberine göre, Ole Gunnar Solskjaer cumartesi günü Manchester United yönetimiyle geçici teknik direktörlük görevi için yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

Haberde, bu görev için adı geçen bir diğer aday Michael Carrick’in ise hafta içinde kulüp yönetimiyle bir araya gelerek görüşmeler yaptığı belirtildi.

Manchester United, pazartesi günü Ruben Amorim’in 14 ay süren ve beklentilerin altında kalan görevine son verme kararı almıştı. Kulüp yönetimi, sezonun geri kalanını kapsayacak bir atama yapmayı planlıyor.

VAN NISTELROOY'UN DA ADI GEÇTİ

Öte yandan Ruud van Nistelrooy ve mevcut geçici teknik direktör Darren Fletcher da görev için değerlendirilmiş olsa da, Solskjaer ve Carrick şu an için kulübün planlarında öne çıkan iki isim olarak görülüyor. Ancak Manchester United yönetimi süreci aceleye getirmiyor ve pazar günü Brighton ile oynanacak FA Cup maçından önce bir atamanın yapılmasının zor olduğu ifade ediliyor.

Geçici teknik direktör Darren Fletcher ise cuma günü yaptığı açıklamada, kulüpteki geleceğine dair yeni bir görüşme yapılmadığını söyledi. Fletcher, Brighton karşılaşması öncesinde tamamen mevcut görevine odaklandığını vurguladı.

Manchester United, Fletcher yönetimindeki ilk maçta canlı bir oyun ortaya koysa da, çarşamba günü Premier Lig'de zor günler geçiren Burnley ile oynanan maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmayı kulübün CEO’su Omar Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox tribünden takip etti.

41 yaşındaki Fletcher, kulüp yönetimiyle temaslarının yalnızca Berrada ve Wilcox üzerinden yürüdüğünü belirterek, “Geleceğimle ilgili herhangi bir konuşma olmadı. Ben şu an sadece elimdeki işe, takımı bu iki maça en iyi şekilde hazırlamaya odaklandım. Omar ve Jason bana tam yetki verdi; kararları ben alıyorum, takımı ben yönetiyorum ve tüm odağım bu” ifadelerini kullandı.

Fletcher ayrıca, Manchester United’ın ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe ile de herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini sözlerine ekledi.