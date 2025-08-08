Manchester United'dan 73 milyon euro'luk transfer

Manchester United, Leipzig'de forma giyen Benjamin Sesko'yu 73,3 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Kırmızı şeytanlar, 22 yaşındaki Slovenyalı futbolcu için kulübü Leipzig'e ilk aşamada 66,3 milyon euro ödeyecek.

Adı Liverpool ile anılan Alexander Isak'ın kulüpten ayrılması durumunda Newcastle United da Sesko için benzer bir teklifte bulunsa da Sesko United'ı tercih etti.

Genç santrforun bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmî sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

🚨✈️ EXCL: Benjamin Šeško and his agent Elvis Basanović, on the way to Manchester!



The first pic of Šeško since becoming new Manchester United player, the club he wanted.



He’s landing tonight, medical and signature Friday, unveiling Saturday. 👋🏻🇸🇮 pic.twitter.com/bM31rr0Mgq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

Sesko transferiyle birlikte Manchester United'ın bu yaz transfere harcadığı miktar 214 milyon sterline yükselecek. Manchester ekibi daha önce Matheus Cunha, Diego León ve Bryan Mbeumo'yu transfer etmişti.

Sesko 2023 yılında Salzburg'dan Leipzig'e 24 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Sesko, Alman ekibinin formasıyla çıktığı 87 resmî maçta 39 gol 8 asist kaydetti.