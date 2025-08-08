Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Manchester United'dan 73 milyon euro'luk transfer

Manchester United, Leipzig'de forma giyen 22 yaşındaki santrfor Benjamin Sesko'yu 73,3 milyon euro karşılığında transfer etti.

Spor
  • 08.08.2025 10:11
  • Giriş: 08.08.2025 10:11
  • Güncelleme: 08.08.2025 10:25
Kaynak: Haber Merkezi
Manchester United'dan 73 milyon euro'luk transfer
Fotoğraf: DepoPhotos

Manchester United, Leipzig'de forma giyen Benjamin Sesko'yu 73,3 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Kırmızı şeytanlar, 22 yaşındaki Slovenyalı futbolcu için kulübü Leipzig'e ilk aşamada 66,3 milyon euro ödeyecek.

Adı Liverpool ile anılan Alexander Isak'ın kulüpten ayrılması durumunda Newcastle United da Sesko için benzer bir teklifte bulunsa da Sesko United'ı tercih etti.

Genç santrforun bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmî sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

Sesko transferiyle birlikte Manchester United'ın bu yaz transfere harcadığı miktar 214 milyon sterline yükselecek. Manchester ekibi daha önce Matheus Cunha, Diego León ve Bryan Mbeumo'yu transfer etmişti.

Sesko 2023 yılında Salzburg'dan Leipzig'e 24 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Sesko, Alman ekibinin formasıyla çıktığı 87 resmî maçta 39 gol 8 asist kaydetti.

BirGün'e Abone Ol