Manchester United'dan Raphael Varane kararı

Manchester United, 2021 yılında Real Madrid'den transfer ettiği Raphael Varane'a veda etmeye hazırlanıyor. 31 yaşındaki Fransız stoperin sözleşmesi uzatılmayacak.

3 sene önce dünyanın en iyi stoperleri arasında gösterilen Varane, Real Madrid ile olan sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala 40 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.

United, Varane'a sosyal medya hesabından da veda etti.

Thank you, Rapha 🇫🇷👏



Your support of our participants and projects was always appreciated ❤️



Wishing you all the best for the future ⭐ pic.twitter.com/41ilIJFJi7