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Manchester United'dan Raphael Varane kararı

Manchester United, 3 sezon önce Real Madrid'den transfer edilen Raphael Varane'ın sezon sonu takımda ayrılacağını duyurdu.

Spor
  • 14.05.2024 16:34
  • Giriş: 14.05.2024 16:34
  • Güncelleme: 14.05.2024 16:54
Kaynak: Haber Merkezi
Manchester United'dan Raphael Varane kararı
Fotoğraf: DepoPhotos

Manchester United, 2021 yılında Real Madrid'den transfer ettiği Raphael Varane'a veda etmeye hazırlanıyor. 31 yaşındaki Fransız stoperin sözleşmesi uzatılmayacak.

3 sene önce dünyanın en iyi stoperleri arasında gösterilen Varane, Real Madrid ile olan sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala 40 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.

United, Varane'a sosyal medya hesabından da veda etti. 

İngiliz ekibinde sık sık sakatlık sorunu yaşayan Varane, 3 sezonda Premier Lig'de 67 maçta forma giyebildi.

Varane, 18 yaşında Lens'ten transfer olduğu Real Madrid'de 10 sezon forma giymiş ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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