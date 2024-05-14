Manchester United'dan Raphael Varane kararı

Manchester United, 3 sezon önce Real Madrid'den transfer edilen Raphael Varane'ın sezon sonu takımda ayrılacağını duyurdu.

Manchester United, 2021 yılında Real Madrid'den transfer ettiği Raphael Varane'a veda etmeye hazırlanıyor. 31 yaşındaki Fransız stoperin sözleşmesi uzatılmayacak.

3 sene önce dünyanın en iyi stoperleri arasında gösterilen Varane, Real Madrid ile olan sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala 40 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.

United, Varane'a sosyal medya hesabından da veda etti.

Thank you, Rapha 🇫🇷👏



Your support of our participants and projects was always appreciated ❤️



Wishing you all the best for the future ⭐ pic.twitter.com/41ilIJFJi7 — Manchester United Foundation (@MU_Foundation) May 14, 2024

İngiliz ekibinde sık sık sakatlık sorunu yaşayan Varane, 3 sezonda Premier Lig'de 67 maçta forma giyebildi.

Varane, 18 yaşında Lens'ten transfer olduğu Real Madrid'de 10 sezon forma giymiş ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.