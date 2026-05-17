Manchester United dolu dizgin

Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United, sahasında Nottingham Forest F.C.’ı 3-2 mağlup etti.

Old Trafford’da oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Luke Shaw, 55. dakikada Matheus Cunha ve 76. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti.

CASEMIRO VEDA ETTİ

Konuk Nottingham Forest’ın golleri ise 53. dakikada Morato ile 78. dakikada Morgan Gibbs-White’dan geldi.

Karşılaşmanın en duygusal anlarından biri ise Casemiro için yaşandı.

Sezon sonunda Manchester United’dan ayrılması beklenen Brezilyalı yıldız, Old Trafford’daki son maçına çıkarak taraftarlara veda etti. Casemiro, kırmızı formayla çıktığı 160 maçta 26 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

68 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 68’e yükseltirken, Nottingham Forest 43 puanda kaldı.

Ligin son haftasında Manchester United deplasmanda Brighton & Hove Albion F.C. ile karşılaşacak. Nottingham Forest ise sahasında AFC Bournemouth’u ağırlayacak.