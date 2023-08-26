Manchester United, geriye düştüğü maçtan galibiyetle ayrıldı
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, sahasında Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etti.
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Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip, 2. dakikada Taiwo Awoniyi ve 4. dakikada Willy Boly'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti.
17. dakikada Christian Eriksen ve 52. dakikada Casemiro'nun golleriyle skora dengeyi getiren ev sahibi takım, 76. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle galibiyete uzandı.
Manchester United bu galibiyetle puanını 6'ya çıkarırken, Nottingham Forest 3 puanda kaldı.