Manchester United, Harry Maguire ile yola devam dedi

Premier Lig ekibi Manchester United, savunma oyuncusu Harry Maguire’ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun kontratının Haziran 2027’ye kadar yenilendiği ve anlaşmada bir yıllık opsiyon maddesi bulunduğu belirtildi.

Kariyerinde Sheffield United, Hull City, Wigan Athletic ve Leicester City formaları giyen Maguire, 2019 yılında Manchester United’a transfer olmuştu.

İngiliz milli futbolcu, Manchester United kariyerinde bugüne kadar 266 maçta görev aldı.