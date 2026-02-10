Manchester United'ın değişen sistemi ve transfer iddiaları

ULAŞ ARAL

Transfer gündemi hareketli olan Manchester United’da orta saha için önemli isimler masaya yatırılmış durumda.

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, Newcastle United forması giyen Sandro Tonali, Kırmızı Şeytanlar’ın transfer listesindeki oyuncular arasında yer alıyor.

Haberde, Manchester United’ın önümüzdeki sezon hangi Avrupa kupasında mücadele edeceği ve teknik direktör belirsizliğinin bu transferde belirleyici faktörler olacağı vurgulandı. Tonali cephesinin, sportif proje ve Avrupa vitrinine büyük önem verdiği ifade edildi.

KESSIE İDDİASI

Öte yandan İtalyan gazeteci Nicola Schira’ya göre, adı geçen ocak ve yaz transfer dönemlerinde Manchester United ile anılan Franck Kessie, Juventus ile görüşmelerini sürdürüyor. Suudi Arabistan’da yıllık 14 milyon euro kazanan Fildişili orta saha oyuncusuna, Juventus’un yıllık 4 milyon euro’dan 3 yıllık bir sözleşme teklif ettiği belirtiliyor.

Manchester United cephesinde ise kadroda önemli bir ayrılık planlanıyor. Kulüp sezon sonunda sözleşmesi sona eren Casemiro ile yollarını ayıracak ve Brezilyalı yıldızın yerine şimdiden alternatif arayışına girildiği aktarıldı. Yükselen bir grafik çizen oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması da bu süreci hızlandıran etkenler arasında gösteriliyor.

CARRICK ETKİSİ

Teknik direktör Michael Carrick yönetiminde oyun yapısında da dikkat çekici değişiklikler yaşanıyor. Carrick’in göreve gelmesiyle birlikte Bruno Fernandes, yeniden rakip kaleye daha yakın bir pozisyonda konumlanırken final aksiyonlarında etkili olacağı bir role çekildi. Böylece Portekizli yıldızın üstündeki oyun kurma yükünün de azaltıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Elliot Anderson da Manchester United’ın transfer listesinde yer alan isimler arasında bulunuyordu. Komple orta saha profiline uygun yapısı nedeniyle Anderson’ın, Kırmızı Şeytanlar için ihtiyaçlara daha doğrudan cevap verebilecek bir transfer olabilir.



Bu doğrultuda orta sahadaki enerji ve denge unsurunun merkezde üçlü yapıyla güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu rolde Kobie Mainoo’nun sorumluluğu artarken Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi potası için üst sıralardaki rakipleriyle mücadelesini sürdürüyor.

Manchester United’ın yaz transfer döneminde orta saha rotasyonunda köklü bir değişime gitmesi beklenirken atılacak adımların teknik direktör tercihi ve Avrupa hedefleriyle doğrudan bağlantılı olacak.



