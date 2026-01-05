Manchester United, Ruben Amorim'le yollarını ayırdı

Premier Lig takımlarından Manchester United'da beklenen ayrılık gerçekleştirdi. Kırmızı Şeytanlar, Portekizli Menajer Ruben Amorim ile yollarını ayırdı.

The Athletic'te yer alan habere göre Portekizli teknik adamın 14 aylık görev süresindeki son maçı, pazar günü Leeds United ile deplasmanda oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşma oldu. Bu sonuçla Manchester United, Premier Lig’de 20 maç sonunda altıncı sırada yer aldı.

GEÇİCİ MENAJER: DARREN FLETCHER

Kulüpte geçici olarak görevi üstlenmesi beklenen isim, eski orta saha oyuncusu ve şu anda altyapıda 18 yaş altı takımını çalıştıran Darren Fletcher. Fletcher’ın ilk maçına çarşamba gecesi Burnley deplasmanında çıkması beklenirken, kalıcı teknik direktör atamasının yaz aylarına bırakılması planlanıyor.

Amorim ile yolların ayrılması kararı, kulübün CEO’su Omar Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox’un da yer aldığı yönetim kadrosu tarafından, kulüp içindeki ilişkilerde yaşanan ciddi görüş ayrılıklarının ardından alındı.

Sporting Lizbon'dan Kasım 2024’te Manchester United’a transfer olurken imzaladığı sözleşmenin şartları gereği Amorim’in sözleşmesinde indirimli fesih maddesi bulunmuyor. Bu nedenle United, 2027’ye kadar devam etmesi planlanan ve bir yıl uzatma opsiyonu da içeren sözleşmenin tamamını ödemek zorunda kalacak.