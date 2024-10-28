Manchester United'ta Erik ten Hag dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Erik ten Hag, Manchester United Erkek Futbol Takımı A Takım Teknik Direktörü görevinden ayrıldı. Kendisine teşekkür eder ve ona kariyerinde iyi şanslar dileriz" denildi.

Hollandalı çalıştırıcının yerine geçici teknik direktör olarak Ruud van Nistelrooy'un görev yapacağı belirtildi.

2022 yılının Nisan ayında göreve gelen Erik ten Hag, 2023'te Carabao Kupası'nı ve 2024'te Federasyon Kupası'nı (FA CUP) kazanmıştı.