Manchester United taraftarının bekleyişi sona erecek mi?

Manchester United taraftarı Frank Ilett, takımının Premier Lig’de üst üste beş maç kazanmasına kadar saçını kestirmeyeceğine dair verdiği sözle sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor. Ilett’in bu karar nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır saçını kestirmediği belirtiliyor.

Son haftalarda form grafiğini yukarı çeken Manchester United, ligde art arda aldığı 4 galibiyetin ardından bu hafta deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak.

"TIRAŞ MAKİNESİ ALMAM GEREKECEK"

Kırmızı Şeytanlar’ın Londra’dan galibiyetle dönmesi halinde hem galibiyet serisi beşe çıkacak hem de Frank Ilett’in uzun süredir beklediği söz sona erecek.

Taraftarın bu ilginç hikâyesi, Manchester United’ın son dönemde yakaladığı çıkışla birlikte sosyal medyada yeniden gündem olurken West Ham karşılaşması lig sıralamasının yanı sıra sembolik anlamı nedeniyle de öne çıktı.

Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick de konuya esprili bir dille değinerek, “West Ham deplasmanına giderken yanımda bir tıraş makinesi almam gerekecek sanırım” ifadelerini kullandı.