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Manchester United, Tottenham'dan kiraladığı Reguilon'un sözleşmesini feshetti

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Tottenham'dan sezon başında kiraladığı İspanyol futbolcu Sergio Reguilon'un sözleşmesini feshetti.

Ajans Haberleri
  • 04.01.2024 15:59
  • Giriş: 04.01.2024 15:59
  • Güncelleme: 04.01.2024 16:00
Kaynak: AA
Manchester United, Tottenham'dan kiraladığı Reguilon'un sözleşmesini feshetti

Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, geçen ağustos ayında bir yıllığına kiralanan 27 yaşındaki sol bekin sözleşme fesih maddesinin devreye sokulduğu ve Reguilon'un Tottenham'a döndüğü belirtildi.

Real Madrid altyapısında yetişen Reguilon, Tottenham'ın yanı sıra, İspanyol ekipleri Sevilla ile Atletico Madrid'de de görev yaptı.

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