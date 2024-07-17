Manchester United, Zirkzee'yi kadrosuna kattı

Manchester United, geçen sezon Bologna'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Joshua Zirkzee'yi transfer etti.

Manchester United, Hollandalı santrfor Joshua Zirkzee'yi kadrosuna kattı. İngiliz devi, bonservis bedeli olarak Bologna'ya 42.5 milyon euro ödeyecek.

Zirkzee, geçen sezon Seria A'yı 5'inci sırada tamamlayan Bologna'da 11 gol 4 asist kaydetmişti.

Hollanda'nın EURO 2024 kadrosuna da çağrılan 23 yaşındaki futbolcu, 2 maçta süre alabildi.

Feyenoord'dan Bayern Münih altyapısına geçen Zirkzee, 2021'de Anderlecht'e kiralanmıştı. Bologna, Zirkzee'nin bonservisini 2 sene önce 27.5 milyon euro karşılığında satın almıştı.

Manchester United'ın kadrosunda bulunan bir diğer genç santrfor Rasmus Hojlund ise geçen sezon çıktığı 36 resmi maçta 15 gol atmıştı.