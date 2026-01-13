Manchester United’da geçici menajer: Michael Carrick

Teknik direktör Ruben Amorim ile yollarını ayıran Manchester United, yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi, geçici teknik direktörlük görevi için kulübün eski oyuncularından Michael Carrick ile prensip anlaşmasına vardı.

The Athletic’in haberine göre Manchester United yönetimi, Amorim’in ayrılığının ardından birçok ismi gündemine alırken, son kararı Michael Carrick’ten yana kullandı. Kırmızı Şeytanlar, daha önce Ole Gunnar Solskjaer ile de temas kurdu ancak bu görüşmelerden sonuç çıkmadı.

SEZON SONUNA KADAR GÖREV YAPACAK

Anlaşmaya göre Carrick, sezon sonuna kadar Manchester United’ın teknik direktörlük görevini üstlenecek. İngiliz teknik adamın, kulüpte kendi belirlediği teknik ekip ile birlikte çalışacağı öğrenildi. Kulüpten kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Manchester United’ın eski oyuncularından olan 44 yaşındaki Carrick, 2021 yılında Ole Gunnar Solskjaer’in görevden ayrılmasının ardından üç maç boyunca geçici teknik direktörlük yapmıştı. Amorim sonrası süreçte ise A takımı kısa süreliğine altyapıdan Darren Fletcher’a emanet edilmişti.

İLK MAÇ MANCHESTER DERBİSİ

Resmi açıklamanın yapılmasının ardından Carrick’in ilk maçına Manchester derbisinde çıkması bekleniyor. İngiliz teknik adamın, cumartesi günü Manchester City ile oynanacak karşılaşmada takımın başında yer alacağı ifade ediliyor.

Manchester United’da daha önce yardımcı antrenörlük de yapan Carrick, teknik direktörlük kariyerinde son olarak Middlesbrough’u çalıştırmıştı.