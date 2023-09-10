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Manchester Unitedlı Antony, bir süre takıma geri dönemeyecek

Ajans Haberleri
  • 10.09.2023 15:39
  • Giriş: 10.09.2023 15:39
  • Güncelleme: 10.09.2023 15:40
Kaynak: AA
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Manchester Unitedlı Antony, bir süre takıma geri dönemeyecek

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Brezilyalı futbolcu Antony'nin "bir sonraki duyuruya kadar" takıma geri dönmeyeceğini açıkladı.

23 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddialarını kabul eden Manchester ekibi, internet sitesinde bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Uluslararası maçlara katılmayan oyuncuların pazartesi günü antrenmanlara dönmesi gerekiyor. Ancak iddiaları ele almak için dönüşünün bir sonraki duyuruya kadar ertelenmesi konusunda Antony ile anlaşmaya varıldı." ifadeleri kullanıldı.

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