Manchester’da dayanışma eylemi: "Gurbet zor, biber gazı burnumuzda tütüyor"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına tutuklanmasının ardından başlayan protestolar İngiltere’de de devam ediyor.

Kentteki Türkiyeli üniversite öğrencilerinin çağrısıyla düzenlenen eylem için Brunswick Park’ta bir araya gelindi. Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde Türkçe ve İngilizce bildiriler okundu. Ardından Türkiye’deki mücadeleyle dayanışma sloganları eşliğinde bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat süren eylem St. Peter’s Meydanı’nda mücadelenin devam edeceği vurgusuyla sona erdi.