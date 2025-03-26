Manchester’dan Chicago’ya: Kurtuluş yok tek başına

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İBB ve İmamoğlu’na yönelik operasyon sonrası başlayan protestolarla dayanışma eylemleri dünyanın dört bir tarafında sürüyor. İngiltere, Almanya ve ABD’de yapılan eylemlerde tek adam rejiminden hesap soruldu. İngiltere’nin sanayi kenti Manchester’da Türkiyeli üniversite öğrencilerinin çağrısıyla düzenlenen eylem için Brunswick Park’ta bir araya gelindi.

Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde Türkçe ve İngilizce bildiriler okundu. Ardından Türkiye’deki mücadeleyle dayanışma sloganları eşliğinde bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat süren eylem St. Peter’s Meydanı’nda mücadelenin devam edeceği vurgusuyla sona erdi.

İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması ABD’nin San Diego, Los Angeles ve Chicago kentlerinde de protesto edildi. San Diego’daki protestolara katılan çok sayıda kişi "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden Türkçe ve İngilizce dövizler taşıyan protestocular, İmamoğlu maskeleri taktı.

Los Angeles’taki protestolarda "Chicago, ya hep beraber ya hiçbirimiz" yazılı dövizler taşındı. ABD’nin üçüncü büyük kenti Chicago’daki protestoda ise "Chicago Ekrem’e sahip çıkıyor" sloganları atıldı.