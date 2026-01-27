Mancheter City'de Galatasaray maçı öncesi sakatlık problemi: Kaç eksik var?
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi birçok eksik var. İngiliz ekibinde Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Oscar Bobb ve Savinho sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Manchester City'de 8 önemli futbolcu, Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.
Şampiyonlar Ligi' nin 7. haftasındaki Bodo/Glimt müsabakasında kırmızı kart gören İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak.
ÖNEMLİ İSİMLER KADRODA YOK
Manchester ekisinde Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Oscar Bobb ve Savinho'nun da sakatlıkları nedeniyle yarın Galatasaray'a karşı oynaması beklenmiyor.
Ara transferde alınan Marc Guehi ile Antoine Semenyo da statü gereği kadroya giremeyecek.
İngiliz ekibinde, Nico O'Reilly, yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda sonraki Şampiyonlar Ligi karşılaşması için cezalı duruma düşecek.