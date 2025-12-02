'Manda yoğurdu satma' bahanesiyle dolandırcılık yapan bir kişi tutuklandı
İzmir’in Konak ilçesinde yaşlıların evlerine “manda yoğurdu satıyoruz” diyerek girip tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen S.A., polis ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: ANKA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.