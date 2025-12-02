Giriş / Abone Ol
'Manda yoğurdu satma' bahanesiyle dolandırcılık yapan bir kişi tutuklandı

İzmir’in Konak ilçesinde yaşlıların evlerine “manda yoğurdu satıyoruz” diyerek girip tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen S.A., polis ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel
  • 02.12.2025 11:14
  • Giriş: 02.12.2025 11:14
  • Güncelleme: 02.12.2025 11:19
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: ANKA

İzmir’in Konak ilçesinde yaşlı vatandaşların evlerine “manda yoğurdu satıyoruz” diyerek girdiği ve tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’in Konak ilçesinde, yaşlı vatandaşların evlerine “manda yoğurdu satıyoruz” diyerek girdiği ve tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli S.A., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

