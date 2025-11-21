Mandalina dalda kaldı

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Hatay, Antalya, Adana, Mersin gibi illerde mandalinalar dalında kaldı. Mandalinanın bahçede kilosu 3 ile 5 liraya kadar gerilerken, üretici mandalinayı toplamanın bile zarar ettirdiği görüşünde. Hatay Samandağ’da üreticiler seslerini duyurmak için yarın Samandağ Yeni Park'ta ücretsiz mandalina dağıtımı yapacak ve yetkililere seslenecek.

Avrupa Birliği’nin alım yapmaması, nakliye masraflarının artması ve tüccarın düşük fiyat vermesi nedeniyle mandalinalar dalında kaldı.

BAHÇELER SATIŞTA

Hatay’ın Samandağ ilçesinde üretilen meşhur mandalinalar bu yıl üreticisinin yüzünü güldürmedi. Kentteki mandalina üreticileri, alım fiyatlarının dibe vurması ve ürünlerinin dalında kalması nedeniyle isyan etti. Üreticiler, tepkilerini duyurmak ve yaşanan ekonomik çıkmazı görünür kılmak amacıyla satılamayan mandalinalarını ücretsiz dağıtma kararı aldı. Samandağ Yeni Park’ta yarın saat 14.00'te bir araya gelecek üreticiler, yetkililere de seslenecek. Üreticiler tarafından yapılan açıklamada, mandalina fiyatlarının maliyeti bile karşılamadığını, birçok bahçede tonlarca mandalinanın dalında kaldığını belirterek "Satılmayan mandalinalarımızı ücretiz dağıtıyoruz’’ dedi. Hatay Samandağ'da yaşayan Ferit Diker adlı üretici yaşadıkları sorunları söyle anlattı: ‘‘Hatay genelinde yaklaşık 400 bin tona yakın bir rekoltemiz var. Avrupa Birliği bizden ürün almıyor, ihracat yapamıyoruz. İspanya kendi içinden tüketiyor. Samandağlıların tek geçim kaynağı bu. Domateste de, portakalda da benzer durum yaşıyoruz. Her tarafta satılık parseller, satılık bahçeler var. Maliyeti karşılayamıyoruz. Herkes sıkıntıya girdi. Tüccarlar önce 10 lira verdiler, sonra 7 liraya düştü, şimdi 3 liraya alan yok. Bırakın kâr etmeyi artık sulama parasını çıkartamıyoruz. 10 ton mandalinam dalında kaldı. 35 bin lira masraf yaptım. Bir tüccar gelip kilosuna 2 lira verecek, 20 bin lira. İşçi çalışsa zararımız daha da büyüyecek. Sistemsel bir yıkım ile karşı karşıyayız."

YÜZDE 80'İ TOPLANMADI

Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Vahap ise şunları söyledi: ‘‘Geçen sene bu günlerde mandalinanın yüzde 90'ı toplanmışken şu an da yüzde 80’i toplanmadı. Normal şartlarda bu ay sonunda biterdi. Rekolte fazlalığı yok. Mandalinalar satılmıyor. Çünkü tüccar almıyor. Nakliye sorunları da var. 5 liraya üreticiden alınmak isteniyor, maliyeti 15 lira. En az 25 liradan alınması gerekir ki üretici kâr etsin. Adana, Antalya, Mersin gibi illerde de benzer sorunlar yaşanıyor. Nakliye ve işçilik sorunundan bunlar kaynaklı. Manavlarda mandalina 25-30 lira ama dalında 5 lira."