Mandalina Kupası yarışı

Anıl VARLI

Bodrum'da düzenlenen 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışlarına 356 sporcu katıldı. Yarışlarda 'Optimist' sınıfında Yalıkavak Yelken Kulübü'nden Cengiz Eren Güvenç, 'Optimist Junior'da Bulgaristan Milli Takımı'ndan Tihamir Tuzlukov, 'Optimist Bambino'da ise Turgutreis Yelken Kulübü'nden Umut Emre Güner birinci oldu.

'RS Feva' sınıfında Fenerbahçe Yelken Kulübü'nden Sancak Saraçoğlu-Tuna Altun, 'Techno 293 U13'te İçdaş Spor Kulübü'nden Elif Ekşi, 'Techno 293 U15'te Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü'nden Ercüment Mete Engin ve 'Techno 293 U17'de de Yalıkavak Yelken Kulübü'nden Kerem Demir Demirel ilk sırada yer aldı.

'Techno 293 5.0 Altında' İçdaş Spor Kulübü'nden Sena Aynur, 'IQ Foil Junior'da Cunda Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü'nden Toprak Doğan, 'IQ Foil Youth'ta Çeşme Altı Windsurf ve Yelken Kulübü'nden Mert İlhan Günel birinciliği elde etti.