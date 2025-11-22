Mandalina üreticisi çaresiz

Türkiye’de tarımsal üretimin birçok alanında olduğu gibi narenciye üreticileri de zor günlerden geçiyor.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde üretilen mandalinalar, bu yıl üretici için büyük hayal kırıklığına dönüştü. Alım fiyatlarının dibe vurması ve ürünlerin dalında kalması nedeniyle zorlanan üreticiler, yetkililere seslenerek yaşanan ekonomik çıkmazın görünür olması için satılamayan mandalinalarını ücretsiz dağıtma kararı aldı.

Bugün Samandağ Yeni Park’ta saat 14.00’te bir araya gelen üreticiler bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı üreticiler adına Samandağ ve Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve mandalina üreticisi Ferit Diker okudu.

“Türkiye’de narenciye üretiminde plansızlık ve pazar yetersizliği, çiftçiyi her geçen yıl daha da zor duruma sokuyor. Üreticiler olarak her yıl aynı tabloyla karşılaşmaktan, artık üretim yapma konusunda karar veremiyoruz. Birçok çiftçi, ‘Böyle giderse mandalina bahçelerini sökeceğiz.’ diyor.” ifadelerini kullanan Diker’in okuduğu açıklamanın tam metni ise şöyle:

"Bölgemizin ve ilçemiz Samandağın ekonomik çarkının, ailelerin geçim kaynağı ve işsizliğimizin yoksulluğunu azaltan mevsimsel gelir ve istihdamın ana sektörü mandalina üretimi ve üreticisi çaresizlik içindedir. Samandağ ilçemizde bu yıl da mandalina hasadı, biz üreticileri için sevinç değil adeta hüsran getirdi. Ürünler elde kaldı, pazarlar dolmadı, fiyatlar maliyetin altına düştü. Artan gübre, mazot ve işçilik fiyatlarıyla baş edemiyoruz. Biz mandalina üreticileri olarak bir kez daha büyük zararla karşı karşıya kaldık. Mandalina bakımı, gübresi, sulaması, ilaç masrafı vb girdilerin fiyatları ve maliyetimiz artıyor, fakat mandalinamızı zararına dahi satamıyoruz.

Yıl boyunca harcadığımız maliyetimizin ve emeğimizin ürünü mandalina ağacında çürüyor. Mandalina üreticileri olarak devletten ve ülkemizin her tarafından dayanışma ve destek bekliyoruz. Bizler mandalinamızı bugün ücretsiz dağıtarak çığlığımızın duyulmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Daha önceki yıllarda; Samandağ halkı mandalina mevsiminin getirdiği gelir, maddi katkı ve para akışını bekleyerek ihtiyaçlarını karşılardı. İnşaatlar, ev tadilatları, satın almalar, düğünler, bayramlara adaklık, hep mandalina mevsiminin getirisine güvenilerek yapılırdı. Mandalina ilçemiz için en ciddi gelir kaynağımızdır. Fakat bu yıl ve son bir kaç yıldan bu yana; mandalina en ciddi kaygı ve zarar kaynağımız oldu. Mandalina geçim sorunumuzu gideriyordu, yada en azından geçim sorunumuzu hafifletiyordu. Samandağ ilçemizin ekonomik zinciri tarıma ve ana ürün mandalinaya dayalıdır. Mandalina bahçaleri onyılların emeği, birikimi ve umudumuz olmuştur. Mandalina bahçelerine çocuklarımızın istikbali, hayat ve gelir güvencemiz olarak bakılırdı. Lokomotif sektör mandalinanın zararı ve aksaması ekonomik zincirin kopmasına neden olmaktadır. Mandalina lokomotifine doğrudan ve dolaylı bağlı bütün sektörler, gelir ve geçim kaynakları malesef felç oluyor.Mandalina sektörüne doğrudan bağlı olan on binlerce gündelikçi işçi, şehir içi, şehir dışı nakliye, arabalar, kamyonlar, tırlar vb şöförler, hammallar, fırınlar, bakallar, zirai ilaç ve malzeme satıcıları ve dolayısıyla birbirine bağlı bütün ekonomi mandsalina mevsiminde canlılık kazanıyordu. Belirleyici ürün olan mandalinanın dalında kalması zamanında hasadının yapılmaması, aksaması ağaçları zayıf düşürüyor. Bundan dolayı zarar en azından gelecek iki yıla sirayet ediyor ve gelecek iki mevsiminin ürününün ve rekoltenin düşmesine neden oluyor.

Türkiye’de narenciye üretiminde plansızlık ve pazar yetersizliği, çiftçiyi her geçen yıl daha da zor duruma sokuyor. Üreticiler olarak her yıl aynı tabloyla karşılaşmaktan, artık üretim yapma konusunda karar veremiyoruz. Birçok çiftçi, “Böyle giderse mandalina bahçelerini sökeceğiz.” diyor.

NE YAPILMALI?

Mandalina üretiminin sürdürülebilir olması için adil fiyat politikası, devlet desteğini ve tarımı ciddiye alan politikaların uygulanmasını talep ediyoruz.

Devletin alım garantisi olmalıdır. Üreticilerin satış kaygısı olmamalıdır. Okullarda, askeriyede mandaline tüketimi planlanmalıdır. Üreticiye ton başına destekleme verilmelidir. Destekleme ödemeleri ve pazarlama teşvikleri talep ediyor. Mandalina ihracatçısına DİFİF (Destekleme Fiyat İstikrar Fonu) yapılmalıdır. İhracatçıya ton başına ihracat destekleme teşviki yapılmalıdır. Narenciye üreticisi Akdeniz ülkelerinin kendi üreticisine ve ihracatçısına verdiği desteğin aynısını eşitçe kendi devletimizden bekliyoruz. İhracatçılarımız yurtdışında diğer ülkelerin ihracatçıları ile rekabet edemiyor.

Türkiyede üretilen tarım ürünlerine iç pazar ve dış pazar açmak için devletin desteği ve katkısını hiç bir şekilde göremiyoruz malesef. Aksi halde, bölgede tarımsal üretimin ciddi oranda düşecektir. Biz üreticiler olarak Yakıt, elektrik yardımı almamız zorunludur. Tarımsal girdilerden vergi indirimi ve iadesi almamız zorunludur. Tarım üreticileri olarak devletimizin üvey çocukları değiliz. Mandalina üreticilerinin de bakmakla yükümlü oldukları aileleri olduğunu ve çocuklarının okul ve üniversite masrafları olduğunu devlet yetkililerimiz aklından çıkarmamalıdır.

Son sözümüzü söylüyoruz:

Bu felaketten tek kurtuluş yolumuz

1: Üreticiye ötv siz yakıt(mazot,doğalgaz vb.) verilmeli.

2: Üreticilere düşük fiyattan yada devlet destekli ciddi gübre ve organik zirai ilaçlar desteği ile birlikte ab ülkelerinde çiftçilere direkt ton başına verilen 100-200 dolar arası desteklerde bizim çiftçilere de verilmeli.

3: Nakliyat firmalarında çalışan kamyon tır vb.araçlara balıkçı teknelerine verilen ötv siz mazot indirimleri de derhal verilmeli.

4: İhracatçı ve iç piyasa tüccarlarına vergi ve stopajlar konusunda indirim ve destekler sunulmalı.

5: Deprem bölgesinde olmamıza rağmen mandalinamızı stoklayacak depo vb. soğuk hava depoları mutlaka yapılmalıdır.