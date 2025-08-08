Mandıra yangınında ev ve ahır küle döndü, 1 koyun ve yavrusu telef oldu

Çorum’da mandırada çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 300 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırdaki bir koyun ve yavrusu telef oldu.

Olay, gece saatlerinde Merkez ilçeye bağlı Ayaz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özşahin’e ait mandıranın samanlık bölümünde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında mandıradaki bir ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında mandırada bulunan 300 civarında küçükbaş hayvan köylüler ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi. Yangında 1 koyun ve yavrusu telef oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.