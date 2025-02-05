Måneskin grubunun solisti, İtalyan şarkıcı-söz yazarı Damiano David'den Sevgililer Günü'ne özel kayıt

Måneskin grubunun solisti, İtalyan şarkıcı-söz yazarı Damiano David, "Nothing Breaks Like A Heart"ın cover versiyonunu yayımladı.

“Nothing Breaks Like A Heart”, aynı zamanda Damiano David’in merakla beklenen solo albümünün öncesinde yayımlanıyor. Damiano, "Born With A Broken Heart" adlı ilk single'ını ve solo kariyerine dair ilk ipuçlarını içeren "Silverlines" adlı şarkıyı da geçtiğimiz sene müzik severlerle paylaşmıştı. 2025 yılı boyunca Avrupa, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya’yı kapsayan büyük bir dünya turnesine çıkacak olan Damiano, 33 konserle dünyaya sesini duyuracak. Birçok biletin tükenmesi ve yeni tarihler eklenmesiyle turne, sanatçının küresel arenadaki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Damiano, "Nothing Breaks Like A Heart (Spotify Single)" şarkısında, Sevgililer Günü kutlamalarını ve aşkı daha olgun, duygusal ve alışılmadık bir şekilde ele alıyor. Aşk acısını tutkuyla ve kırılgan bir şekilde anlatmak için kendi sesini kullanıyor.

Şarkı hakkında düşüncelerini paylaşan Damiano şöyle diyor: