Manevi rehber ile psikoloji: 451 psikolog, bin 208 manevi danışman

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı verileri, büyük eleştirilere neden olan vakıf ve derneklere sağlanan ayrıcalıkların artarak devam ettiğini ortaya koydu.

Bakanlığın, “Kar amacı gütmeyen kuruluş” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere 2025 yılında aktardığı kaynağın, 2024 yılına oranla yüzde 71 arttığı belirlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın öte yandan, Psikososyal Destek Hizmetleri Dairesi aracılığıyla yürüttüğü çalışmalarda psikologlar yerine manevi danışmanlara ağırlık verdiği de 2025 yılı verilerine yansıdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025 yılına yönelik mali tablolarını ve uygulamaları içeren raporunu tamamladı. Rapor, bakanlığın vakıflar için yaptığı harcamaları ve “Manevi Destek” adı altında yürüttüğü faaliyetleri gözler önüne serdi.

YALNIZCA 452 PSİKOLOG

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen faaliyet ve projelerde görev alan personelin sayısı ile görevleri, 2025 yılı raporu ile ortaya konuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilat ve yurt müdürlüklerinde yalnızca 452 psikoloğun görev yaptığı, yurt ve gençlik merkezlerindeki Manevi Rehber sayısının ise bin 208 olduğu belirtildi.

VAKIFLARA REKOR KAYNAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın vakıf ve derneklere, “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler” adı altında aktardığı para da raporda sıralandı.

Buna göre, gençlik bütçesinden vakıf ve derneklere aktarılan para, 2025 yılında 3,5 milyar TL'yi aştı. 2022-2025 döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca vakıf ve derneklere aktarılan kaynak, yıllara göre şöyle kaydedildi:

• 2022: 566 milyon 490 bin TL

• 2023: 1 milyar 24 milyon 799 bin TL

• 2024: 2 milyar 64 milyon 416 bin TL

• 2025: 3 milyar 539 milyon 830 bin TL