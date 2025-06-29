Manevi rehberleri sır gibi saklıyorlar

Eğitimden sağlığa, kültür ve sanattan toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren alanlarda etkin kılınan Diyanet İşleri Başkanlığı, Aralık 2019’da imzaladığı protokol kapsamında cezaevlerine de girdi.

Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile manevi rehberler, ceza infaz kurumlarında görevlendirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokolün amacının, “Tutuklu ve hükümlülerin dini ve ahlaki gelişimlerini sağlamak” olduğu bildirildi.

3 Aralık 2019’da imzalanan protokolün süresiz olduğu belirtildi. Diyanet’e bağlı manevi rehberler, cezaevlerinde ilk olarak 2019 yılında göreve başladı.

CEZAEVİ REHBERLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca cezaevlerinde görevlendirilen manevi rehberlerin görevlerinden bazıları, şöyle sıralandı:

• Tutuklu ve hükümlülere dini ve ahlaki bilgiler vermek.

• Kişilerin dini vecibelerini karşılamalarını sağlamak.

• Kurum kütüphanelerinde bulunan dini içerikli yayınları incelemek.

• Tutuklu ve hükümlülerin Kuran-ı Kerim konusunda yanlış bilgilerini düzeltmek.

SAYILARI KAÇ?

Psikolog sayısının yetersiz olduğu belirtilen cezaevlerinde onlarca manevi rehber görevlendirilmesi tepki çekti. BirGün, Adalet Bakanlığı’na, “Cezaevindeki manevi rehber ve psikolog sayısı kaçtı?” diye sordu.

Adalet Bakanlığı’nın yanıtı ise “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Cezaevlerinde görevli psikolog ve manevi rehber sayısını açıklamayan bakanlık, sayının ancak özel bir çalışma, araştırma ve inceleme neticesinde oluşturulabileceğini savundu.

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34 KENTİN NÜFUSUNU GEÇTİ

Türkiye’de, 7 Nisan’da 403 bin 60 olan cezaevindeki tutuklu ve hükümlü sayısı, 50 günde 13 bin 867 artarak 2 Haziran itibarıyla 416 bin 927’ye ulaştı. Cezaevi nüfusu, Türkiye’deki 34 kentin nüfusunun üzerine çıktı.