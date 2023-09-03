Mangalcıların çıkardığı yangını imece usulü söndürdüler

İzmir’in Urla ilçesinde mangal yakmak isteyenlerin çıkardığı yangın, koyda bulunan yurttaşlar tarafından denizden kovayla su taşınarak imece usulü söndürüldü.

İzmir’in Urla ilçesinde mangal yakmak isteyenlerin çıkardığı yangın, koyda bulunan yurttaşlar tarafından denizden kovayla su taşınarak imece usulü söndürüldü.

Yangın, Urla’nın Demircili Mahallesi’nde bulunan koyda çıktı. İddialara göre, makilik alanda mangal yakan yurttaşların yaktığı ateş çalılara sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda yayılan yangına koyda bulunan tatilciler müdahale etti.

Yurttaşların imece usulü denizden kovalarla su taşıyarak yangına müdahale ettiği görüntüler cep telefonuyla kaydedildi. Yurttaşlar erken müdahalesi ve Demircili Mahallesi’nde bulunan yangın söndürme kitlerinin kullanılmasıyla alevler daha fazla alana yayılmadan kontrol altına alındı.