Mango fidanıyla vergi kaçırdı!

Kapısına “Rüşvet alan da veren de mel’undur!” hadisini astıran Antep’teki Yeniden Refah Partili Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin'in oğlu Ömer Faruk Öztekin vergi kaçırmakla suçlanıyor.

Belediye Başkanı Bekir Öztekin'in oğlu Ömer Faruk Öztekin, İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “Resmi belgede sahtecilik, eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye” sokmak suçlamasıyla yargılanıyor.

17 Mayıs 2022’de hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre, 3 Kasım 2021 tarihinde Ömer Faruk Öztekin sahibi olduğu Akfa İç ve Dış Ticaret isimli şirketiyle yurtdışından İskenderun Limanı’na 6 bin adet “Mango fidanı” getirdiğini beyan etti. Ancak yapılan incelemede 7 bin 800 mango fidanı getirdiği tespit edildi. Ayrıca Öztekin’in ülkeye soktuğu ve çerimoya isimli tropik meyvenin fidanı olarak kayıtlara geçirilen 200 fidanın da mango fidanı olduğu belirlendi.

AVUKATI MHP’Lİ ESKİ VEKİL

Savcı, Öztekin’in vergi ödememek için getirdiği fidanların sayısını “noksan gösterdiğini” ve farklı isimle bildirilenlerle birlikte toplam 2 bin kök fidanı kayıt dışı ülkeye soktuğunu belirtip devletin 45 bin 312 TL zarara uğratıldığını vurgulayarak ceza istedi.

MALİYE BAKANLIĞI DA TARAF

Fidanlara el konulurken açılan davada Hazine ve Maliye Bakanlığı suçtan zarar gören olarak yer alırken Ömer Faruk Öztekin’in avukatlığını ise 25. Dönem MHP Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Tolga Orhan üstlendi.

Mahkeme, Öztekin’in devlete ödemediği 45 bin 312 TL’lik verginin iki katı olan 90 bin 625 TL’yi ödemesi durumunda etkin pişmanlıktan yararlanarak cezasında indirim yapılacağını belirtti. 19 Aralık 2024’teki duruşmada, Öztekin’e 90 bin 625 TL’yi ödemesi için gelecek duruşmaya kadar süre verildi. Bir sonraki duruşmanın ise 18 Mart 2025’te yapılacağı açıklandı.

BABASI DAHA ÖNCE AKP’DEYDİ

Ömer Faruk Öztekin’in babası Bekir Öztekin 2009-2014 yılları arasında AKP’den Oğuzeli Belediye Başkanlığı yaptı. 2024 yerel seçimlerinde de Yeniden Refah Partisi’nden yine Oğuzeli Belediye Başkanı seçildi.