Mango'nun kurucusunun ölümü: Oğlu cinayet şüphelisi oldu

İspanyol tekstil devi Mango'nun kurucusu Isak Andic'in ölümüyle ilgili oğlunun soruşturulduğu belirtildi.

71 yaşındaki Andic geçen yıl Aralık ayında Barcelona dışındaki dağlarda yürüyüş yaparken düşerek hayatını kaybetmişti.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, polis artık olayı bir kaza olarak ele almıyor. Cinayet şüphesiyle derinleştirilen soruşturmanın merkezinde Andic'in oğlu Jonathan Andic'in bulunduğu belirtildi.

"ÇELİŞKİLİ BEYANLARDA BULUNDU"

El Pais gazetesinin "soruşturmaya dair bilgi sahibi birden fazla kaynağa" dayandırdığı haberinde, olay anında babasıyla birlikte olan tek kişi olan Jonathan Andic'in verdiği iki ifadede çelişkili beyanlarda bulunduğu, bunun şüpheleri artırdığı aktarılıyor.

Gazete, "Tanık kendisiyle çelişti, gri alanlar bıraktı ve Katalan polisinin Montserrat Dağları'ndaki olay yeri incelemesiyle uyuşmayan şeyler anlattı" diyor.

İSPANYA'NIN EN ZENGİN KİŞİLERİNDEN BİRİYDİ

El Pais ayrıca, Isak Andic'in partneri olan profesyonel golfçü Estefania Knuth'un ifadesinde, baba ile oğul arasındaki kötü ilişkilere dikkat çektiğini de aktardı.

Barcelona merkezli günlük gazete La Vanguardia da, "soruşturmaya hâkim kaynaklara" dayandırdığı haberinde, soruşturmayı yürüten hâkimin Eylül ayı sonunda Jonathan Andic'in statüsünü tanıktan şüpheliye çevirdiğini yazdı.

Forbes dergisine göre, İstanbul doğumlu Isak Andic 4,5 milyar dolarlık serveti ile İspanya'nın en zengin kişilerinden biriydi.

İlk mağazasını 1984'te Barcelona'da açan Andic'in sahibi olduğu Mango markasının bugün dünya genelinde 2 bin 800 mağaza ve 16 binden fazla çalışanı bulunuyor.