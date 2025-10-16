Mango, siber saldırıyı doğruladı: Müşteri bilgileri çalındı

İspanya merkezli hazır giyim devi Mango, siber saldırıya uğradığını ve milyonlarca müşteriye ait kişisel verilerin çalındığını bildirdi.

Şirket, 15 Ekim itibarıyla müşterilerine gönderdiği bilgilendirme yazısıyla üçüncü taraf bir pazarlama hizmetinde yaşanan veri ihlalinden etkilendiğini doğruladı.

Mango’nun açıklamasına göre sızdırılan bilgiler, pazarlama kampanyalarında kullanılan ad, ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası gibi iletişim verileriyle sınırlı kaldı. Şirket, finansal bilgilerin veya giriş kimlik bilgilerinin tehlikeye girmediğini kaydetti.

Mango’nun müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mailinde şu ifadelere yer verildi:

"Hizmetlerin güvenliği ve gizliliğine olan bağlılığımız doğrultusunda MANGO olarak, dış pazarlama hizmetlerimizden birinin belirli kişisel müşteri verilerine yetkisiz erişime maruz kaldığını size bildirmek istiyoruz.

Açığa çıkan bilgiler, pazarlama kampanyalarında kullanılan kişisel iletişim bilgileriyle sınırlıdır: yalnızca ad (soyadınız tehlikede değildir), ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası. Her şeyin normal şekilde işlemeye devam ettiğini ve Mango’nun altyapısı ile kurumsal sistemlerinin tehlikeye girmediğini bildirmek isteriz.

Hiçbir durumda banka bilgileriniz, kredi kartlarınız, kimliğiniz/pasaportunuz veya oturum açma bilgileriniz ya da şifreleriniz tehlikeye girmemiştir.

MANGO bu durumu fark eder etmez hemen tüm güvenlik protokollerini devreye sokmuştur. Mevcut düzenlemelere uygun olarak ve iç protokolümüzü takip ederek MANGO, Veri Koruma Ajansı’nı ve Yetkilileri bilgilendirmiştir.

Bu duyuruyu önlem amaçlı yayınlıyoruz ve tüm müşterilerimizin, ister e-posta ister telefon yoluyla olsun, şüpheli iletişimlere veya olağandışı eylem taleplerine dikkat etmelerini öneriyoruz.

MANGO, ek sorularınız için Müşteri Hizmetleri e-posta adresini (personaldata@mango.com) ve telefon numarasını (0850 390 29 89) kullanıma sunmaktadır ve bu özel olayın size vermiş olabileceği rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Her zaman olduğu gibi markamıza olan güveniniz ve bağlılığınız için teşekkür ederiz."