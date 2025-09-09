Manifest'e yurt dışına çıkış yasağı talebi!

Manifest grubu üyelerine yurt dışına çıkış yasağı talep edildi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre Manifest grubu üyelerine yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde yurt dışı çıkış yasağı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Manifest, 6 Eylül 2025 tarihinde Küçükçiftilik Park’ta düzenlenen ilk +18 konseri ile gündeme gelmişti. Grup üyelerinin 12 bin kişinin izlediği açıklanan konserdeki siyah sahne kıyafetleri ve sahne performansları sosyal medyada hedef gösterilmişti.