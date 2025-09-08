Manifest grubuna soruşturma: Şeriatın ayak sesi

Manifest Grubu cumartesi günü İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Küçükçiftlik Park’ta 12 bin kişinin katıldığı bir konser verdi. Dün sabah ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grubun konserindeki dans ve gösterileri nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlattı. Daha önce de kıyafetleri gerekçe gösterilerek gericiler tarafından hedef gösterilen müzik grubunun Erzurum’daki konseri de bu sebeple iptal edilmişti.

Başsavcılığın açıklamasında, grubun konserdeki dans ve gösterilerde "edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının" tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Fakat konser sadece +18 yaş dinleyicilere açıktı.

Kız çocukları ve genç kadınlar arasında büyük sempati toplayan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan grup bir süredir gericilerin hedefinde. Bu saldırılar Manifest Grubu’nun ötesinde tüm kadınların ve kız çocuklarının kıyafetine, yaşam tarzına bir müdahale niteliği taşıyor. Diyanet hutbelerinden dahi kadınların haklarını ve yaşamlarını hedef alan rejim fiili bir şeriat rejimi kurmak istiyor.

Öte yandan hukukçular sahne kıyafetlerinin teşhircilik veya hayasızca hareketler suçlarına gerekçe gösterilemeyeceği, bu soruşturmanın bir baskı aracı olduğunu vurguluyor.

NEFRET KUSTU

Daha önce eşine şiddet uyguladığını itiraf eden Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral ise müzik grubunu sosyal medya platformu X üzerinden hedef gösterdi. Saral’ın hakaret içerikli, nefret kusan, kadınların kıyafetlerini sansürleyen paylaşımına kadınlar tepki gösterdi.

Grubun cumartesi günü gerçekleşen konserleri dahil olmak tüm konserlerinde bazı şarkıların intro kısımlarında konserdeki genç kadınlardan oluşan kitlenin “hak hukuk adalet” sloganları attığı görülüyor. Bundan rahatsız olan iktidar cenahı Manifest Grubu’nu teşhircilikle suçlayarak bir kez daha kadınların ve kız çocuklarının var oluşuna dahi tahammül edemediğini gösterdi.

ORTADA SUÇ YOK

EŞİK Gönüllüsü Hülya Gülbahar ise konuya ilişkin BirGün’e değerlendirmede bulundu. Gülbahar, “Hayasızca hareketler’ maddesi 2005 yılında TCK’ya yerleştirilen bir maddeydi. Biz o zaman maddenin ilk haline itiraz ettik. İlk halinde ‘vücudun herhangi bir bölgesinin örtülmemesi’ şeklinde düzenlenmişti. Mücadele ettik ve maddenin kapsamının ‘teşhircilik’ ile ‘aleni cinsel ilişki’ kavramlarıyla daraltılmasını sağladık. Mevcut maddeye göre alenen cinsel ilişki varsa bu madde devreye girebilir. Eğer cinsel ilişki yoksa, bu maddeyi uygulayamazsınız” dedi.

AYAR VERİYORLAR

İktidarın beğenmediği kıyafete teşhirci diyemeyeceğini vurgulayan Gülbahar, “Diyanet hutbelerinde de görüyoruz. Kadınların yaşam tarzına, kıyafetine, varoluşuna yönelik bütünlüklü bir saldırı içindeler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu hamleyle sadece Manifest Grubu’na değil tüm kadınlara ayar vermeye çalışıyor ” diye konuştu.

Tüm bunların laikliği ortadan kaldırma hamlelerinin parçası olduğunu kaydeden Gülbahar, “Başta kadınlar olmak üzere tüm toplumu kendi dini yorumlarıyla baskı altına almaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

FİİLİ ŞERİAT REJİMİ

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen de başlatılan soruşturmaya dair, “Kadınların kıyafetlerini ve danslarını hedef alan bir soruşturma. Ülkede ‘ahlak polisi’ varmışçasına bir ahlak tanımı, edep tanımı yapılmış. Bana göre hukuk dışı ifadelerle dolu bir soruşturma” dedi.

Türkiye’ye gelen yabancı sanatçılarla ilgili hiç böyle gündemler olmadığını, bunun da çifte standart olan şeriat rejimlerini hatırlattığının altını çizen Gökçen, “Şeriat ülkelerinde o ülkenin vatandaşına bu özgürlükler yoktur. O ülkeye gelen turistlere ve ünlülere bambaşka bir hukuk uygulanır ve orası sanki özgür bir alanmış gibi bir imaj yaratılır. Bu onlara da soruşturma açılsın demek değil. Tam tersine bütün kadınlar özgürlüğü ve yaşam tarzları güvence altında olsun isteriz” ifadelerini kullandı.

Açılan soruşturmaya tepki gösteren sanatçı Ceylan Ertem ise X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Manifest grubuna açılan soruşturma, sahne sanatlarına ve kadının özgürlüğüne yönelik açık bir saldırıdır. Kadın şarkı söyler, dans eder, istediğini giyer, sahnede özgürce var olur. Bu özgürlüğü hedef alan her saldırı, toplumun tümüne yönelmiş bir tehdittir.”