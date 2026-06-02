Manifest grubundan "sözleşme" açıklaması

Son günlerde sosyal medyada Manifest grubunun sözleşmesine ait olduğu iddiasıyla paylaşılan bazı maddeler tartışma yarattı.

İddialarda, grup üyelerinin gelir paylaşımından özel hayatlarına kadar birçok konuda ağır yükümlülükler altına sokulduğu öne sürüldü.

İDDİALAR NELER?

Sosyal medyada yer alan iddialarda gelirin yüzde 30'unun grup üyelerine, yüzde 70'inin ise menajer Tolga Akış'a ait olduğu, sahne giderleri ile sahne kıyafetlerinin ücretlerinin üyelerin paylarından karşılandığı, grup üyelerinin menajerin izni olmadan erkek arkadaşlarıyla görüşemeyecekleri, 10 yıl boyunca kendi sosyal medya hesaplarında reklam paylaşamayacakları, gruptan ayrılmak isteyen üyelerin kişi başı 45 milyon 800 bin TL tazminat ödemek zorunda olduğu öne sürüldü.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Tartışmaların büyümesinin ardından Manifest tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Manifest Sözleşme Şartları” başlığı altında dolaşıma sokulan içeriklerin gerçeği yansıtmadığı, tamamen asılsız ve uydurma iddialardan ibaret olduğu açıkça ortadadır. Verilen yanlış bilgiler kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Sanatçılarımızın ve yapımcımızın ticari itibarı ve kişilik haklarını zedelemeye yönelik bu tür gerçek dışı içeriklere ilişkin gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır.”