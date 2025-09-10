Manifest'in konser görüntülerine erişim engeli getirildi

Müzik grubu Manifest'in 6 Eylül 2025’te Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen konserine ait görüntülerin paylaşıldığı X (Twitter) gönderileri, 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişime engellendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül’de Küçükçiftlik Park’ta Manifest’in konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Soruşturma kapsamında ifade veren grup üyeleri, yurtdışı çıkış yasağı ve imza yoluyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Manifest grubu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz” demişti.

"MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI" GEREKÇESİ

Bugün yeni bir gelişme yaşandı ve Manifest'in konser görüntülerine, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin internet sitesi Engelli Web'de yer alan habere göre, erişim engeli kararı 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesine dayandırıldı.

İlgili madde şöyle:

"Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhurbaşkanlığı veya millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Karar, Başkan tarafından derhâl erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilir. İçerik çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhâl ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir."

Manifest konserine ait görüntülerin paylaşıldığı X gönderileri, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 7 Eylül 2025 tarihli ve 2025/10053 sayılı kararıyla erişime engellendi. https://t.co/lbTcO6BoA7 pic.twitter.com/FqxbYK8WTV — EngelliWeb (@engelliweb) September 10, 2025

***

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin yeni kız grubu olarak adını duyuran Manifest'in, İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta verdiği konserin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen Manifest konserine soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Grup hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, grubun konserdeki dans ve gösterilerinde "edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan" hareketlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Grup üyeleri hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol getirildi.