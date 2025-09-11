Manifest, Türkiye turnesini iptal etti!

Haklarında 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatılan ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza atmak’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Manifest grubundan yeni bir karar geldi.

Peş peşe konserleri iptal edilen grup Türkiye turnesini iptal etti.

Grup açıklamasında," Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye Turnesi iptal edilmiştir. İadelerinizi bilet satış kanallarınızdan yapabilirsiniz" ifadesi kullanıldı.