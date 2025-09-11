Manifest, Türkiye turnesini iptal etti!
Haklarında soruşturma başlatılan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen Manifest grubundan son dakika iptal kararı geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Haklarında 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatılan ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza atmak’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Manifest grubundan yeni bir karar geldi.
Peş peşe konserleri iptal edilen grup Türkiye turnesini iptal etti.
Grup açıklamasında," Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye Turnesi iptal edilmiştir. İadelerinizi bilet satış kanallarınızdan yapabilirsiniz" ifadesi kullanıldı.