Manifest üyeleri hakkında hapis cezası

Manifest grubu üyelerine 'Teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubu üyeleri hakkındaki davada karar çıktı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulüyle yapılan davada, mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, grup üyeleri Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Sueda Uluca, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve AYDEED isimli şarkıcı Ayça Dalaklı'yı "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan üçer ay yirmi ikişer gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

Diğer yandan, grup üyeleri ve Dalaklı hakkında daha önce uygulanan 'Yurtdışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiri de kaldırıldı.