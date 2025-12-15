Manifest üyeleri hakkında hapis cezası
'Teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıyla yargılanan Manifest üyeleri ile şarkıcı Ayça Dalaklı’ya 3 ay 22 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ayrıca yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolü ise kaldırdı.
Manifest grubu üyelerine 'Teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubu üyeleri hakkındaki davada karar çıktı.
İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulüyle yapılan davada, mahkeme kararını açıkladı.
Mahkeme, grup üyeleri Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Sueda Uluca, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve AYDEED isimli şarkıcı Ayça Dalaklı'yı "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan üçer ay yirmi ikişer gün hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.
Diğer yandan, grup üyeleri ve Dalaklı hakkında daha önce uygulanan 'Yurtdışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiri de kaldırıldı.
Türkiye'nin yeni kız grubu olarak adını duyuran Manifest'in, İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta verdiği konserin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen Manifest konserine soruşturma açıldığını duyurmuştu.
Grup hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, grubun konserdeki dans ve gösterilerinde "edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan" hareketlerde bulunduğu iddia edilmişti.
Grup üyeleri hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol getirilmişti.