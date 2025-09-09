Manifest üyeleri, yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrolle serbest

“Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Manifest grubu üyelerine "yurtdışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Manifest, 6 Eylül 2025 tarihinde Küçükçiftilik Park’ta düzenlenen ilk +18 konseri ile gündeme gelmişti. Grup üyelerinin 12 bin kişinin izlediği açıklanan konserdeki siyah sahne kıyafetleri ve sahne performansları sosyal medyada hedef gösterilmişti.