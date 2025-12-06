Manifest yeni şarkıları ‘Amatör’ ile piste çıktı

Düzgün KARABULUT

Manifest, yeni şarkıları “Amatör” ile yılı uğurluyor. “Amatör” yüksek enerjisi, ralli pistindeki renkli görsel dünyasıyla iddiasını ortaya koyuyor. Pop müzikte yeni bir soluğun öncüsü olan müzik grubu Manifest, elektronik dokular ve dans pop ritimleriyle harmanladığı yeni single’ı “Amatör” şarkısını 5 Aralık’ta yayınladı. Müzik grubu, “Amatör” ile vokal uyumunu ve modern sound anlayışını öne çıkarıyor. Şarkının sözleri Aleyna Korkmaz ve Ateş Atilla’ya, müziği ise yine Aleyna Korkmaz’a ait olan “Amatör”ün prodüktör koltuğunda ise Elber Tutkus yer alıyor. Şarkıyla aynı anda yayınlanan, Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğini üstlendiği klip ise go-kart pistinin hız ve rekabet konseptiyle izleyiciyle buluşuyor. Klipte, Esin, Hilal, Lidya, Mina, Sueda ve Zeynep’in tekli sahneleri, pistin farklı alanlarında çekilen dinamik görüntülerle birleşiyor.