Manifesto ne demek? TDK Sözlük anlamı, kökeni ve kullanım alanları

"Manifesto" kelimesi, bir düşünceyi, ideolojiyi veya hareketi açıklayan yazılı bir belge anlamına gelir. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre manifesto, "Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste, "bildiri" ve "toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi " olarak tanımlanır.

Manifestolar genellikle toplumda bir değişim çağrısı yapmak, yeni bir düşünce akımı başlatmak veya bir ideolojiyi savunmak amacıyla yayımlanır. Bu nedenle, "manifesto nedir", "manifesto ne anlama gelir" gibi aramalar sıkça yapılmaktadır.

MANİFESTO KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Manifesto kelimesinin kökeni, Latince "manifestus" kelimesinden gelir ve "açıkça görünen, belirgin" anlamını taşır. Bu terim, İtalyanca’da "manifesto" şeklinde kullanılmış ve zamanla diğer dillere de geçmiştir. İlk olarak siyasi ve toplumsal hareketlerin açıklamalarında kullanılan manifesto, modern dönemde edebiyat, sanat ve hatta bireysel yaşam felsefelerinin anlatımı için de tercih edilmektedir. Özellikle "manifesto örnekleri" ve "manifesto tarihi" gibi konular, bu kelimenin kökenine ve evrimine olan ilgiyi yansıtır.

TARİHTEKİ EN ÜNLÜ MANİFESTO

Manifesto kelimesi en çok siyaset, edebiyat ve sanat alanlarında kullanılır. Tarihteki en ünlü manifesto, Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından yayımlanan Komünist Manifesto’dur. Bu tür yazılar, bir hareketin temel prensiplerini netleştirerek kitlelere hitap eder. Günümüzde ise manifesto kavramı, kişisel gelişimden reklamcılığa kadar geniş bir alanda karşımıza çıkar. Örneğin, "sanatta manifesto ne demek" veya "bir manifesto nasıl yazılır" gibi sorular, manifestoların modern kullanımı hakkında bilgi arayanların sıkça sorduğu sorulardandır.