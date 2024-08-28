Manipüle ne demek? Manipüle etmek, manipüle edilmek ne demek? Manipüle kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan manipüle sözcüğü ne demek? Manipüle sözcüğünün TDK Sözlük anlamı, kökeni ve kullanımına bakalım:

MANİPÜLE KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Manipüle kelimesi, Fransızca manipulé sözcüğünden Türkçe'ye girmiştir.

Manipüle ne demek?

Manipüle kelimesi, “Yönlendirmek” anlamında manipüle etmek, “yönlendirilmek” anlamında manipüle olmak birleşik fiillerinde kullanılan bir sözdür. Manipüle etmek, bir kişiyi yönlendirmek, manipüle edilmek ise bir kişinin yönlendirilmesi anlamları taşır. Manipülatör, yönlendirici demektir.

Manipülasyon ne demektir?

Manipülasyon, seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme demektir. Ekonomide ise varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işidir. Manipülasyon, manipüle eden için faydalı, manipüle olanlar için zararlı sonuçlar doğurur.

3. isim, ekonomi Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi.