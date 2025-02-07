Manisa ayakkabıcılar sitesinde yangın

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde piyasaya sürülmek üzere depolanmış ürünlerin istiflendiği depoda çıkan ve üst katlara sıçrayan yangın, 1 saatte söndürüldü. Yangında 4 katlı binada büyük çaplı zarar oluştu.

Yunusemre ilçesindeki Manisa Ayakkabıcılar Sitesi’nin 4 katlı idare binasının alt katındaki depo kısmında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, piyasaya sürülmek üzere depolanmış ürünlerin tamamı yandı.

Büyük çaplı zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.