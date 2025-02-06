Manisa Basket avantaj yitirdi

MANİSA, (DHA)

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki ikinci maçta evinde Avrupa'daki Türk derbisinde Galatasaray'a 96-85 mağlup olan Manisa Basket, çeyrek final yolunda avantaj kaybeti. İlk grup maçında da İspanya'da Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu olan Unicaja Malaga'ya mağlup olan Manisa ekibi, 2'de 0'la grupta son sıraya demir attı. Grupta 4 maçı kalan Manisa Basket, milli ara sonrası 5 Mart'ta Litvanya'da Rytas Vilnius'a konuk olacak.

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