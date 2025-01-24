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Manisa Basket, Bursa deplasmanında

Ajans Haberleri
  • 24.01.2025 11:46
  • Giriş: 24.01.2025 11:46
  • Güncelleme: 24.01.2025 11:46
Kaynak: DHA
Manisa Basket, Bursa deplasmanında

Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Manisa Basket, yarın deplasmanda Bursaspor'la rakip olacak. Tofaş Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak 16'ncı hafta mücadelesini Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Alper Gökçebel hakem üçlüsü yönetecek.

Ligde 15 maçta 3 galibiyeti bulunan düşme hattındaki Manisa ekibi, 7 galibiyeti bulunan 10'uncu basamaktaki Bursa temsilcisini yenerek kümede kalma umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. Manisa Basket, ligin ilk haftasında evinde Bursaspor'a 81-73 mağlup olmuştu.

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