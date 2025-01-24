Manisa Basket, Bursa deplasmanında
Kaynak: DHA
Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Manisa Basket, yarın deplasmanda Bursaspor'la rakip olacak. Tofaş Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak 16'ncı hafta mücadelesini Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Alper Gökçebel hakem üçlüsü yönetecek.
Ligde 15 maçta 3 galibiyeti bulunan düşme hattındaki Manisa ekibi, 7 galibiyeti bulunan 10'uncu basamaktaki Bursa temsilcisini yenerek kümede kalma umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. Manisa Basket, ligin ilk haftasında evinde Bursaspor'a 81-73 mağlup olmuştu.