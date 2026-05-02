Manisa Basket deplasmanda kazandı, ligde kalma yarışında avantaj sağladı

Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Manisa Basket, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi baştan itibaren kontrol eden Manisa temsilcisi, parkeden 91-87’lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, ilk bölümden itibaren skor üstünlüğünü ele geçirdi ve maç boyunca bu avantajını korumayı başardı.

Son anlarda farkın kapanmasına rağmen Manisa Basket, kritik anlarda yaptığı doğru tercihlerle galibiyeti bırakmadı.

MANİSA 10 GALİBİYETE ULAŞTI

Bu sonuçla birlikte Manisa Basket, ligdeki derecesini 10 galibiyet, 19 mağlubiyete getirerek kümede kalma mücadelesinde önemli bir adım attı.

Manisa ekibi, normal sezonun son haftasında sahasında Türk Telekom’u ağırlayacak.

Galatasaray ise bu yenilgiyle 16 galibiyet, 13 mağlubiyette kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, normal sezonun son maçında Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

Maçın öne çıkan ismi Scoochie Smith oldu. Tecrübeli oyuncu 25 sayı ve 13 asistle oynayarak galibiyette belirleyici rol üstlendi. Jayce Johns 16 sayı ve 10 ribaundla “double-double” yaparken, Yiğit Onan da 14 sayıyla katkı verdi.

Ev sahibi ekipte Can Korkmaz 19 sayıyla en skorer isim olurken, Jerome Robinson 17 sayılık performans sergiledi.