Manisa Basket'e Sırp antrenör

MANİSA, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi uzun süren suskunluğunu bozan Manisa Basket, antrenörlük görevine Sırp çalıştırıcı Oliver Kostic'i getirdi. Takımı geçen sezon çalıştıran Litvanyalı Kazys Maksvytis'in ayrılıp Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olması üzerine arayışa geçen Manisa ekibi, 52 yaşındaki Kostic'le anlaştı. Manisa Basket'ten Oliver Kostic'le ilgili, "Kostic, yardımcı antrenörlük kariyerindeki engin tecrübesiyle geniş çapta tanınmaktadır. Özellikle Bayern Münih, Kızılyıldız ve şu anda görev yaptığı Sırbistan Milli Takımı gibi üst düzey kulüplerde Svetislav Pesic ile birlikte çalışmasıyla öne çıkmaktadır. Pesic ile geçirdiği süre boyunca FIBA Europe Cup, Litvanya Ligi ve kupası, Baltık Ligi ve Almanya Ligi gibi birçok şampiyonluk kazandı. Ayrıca Bayern Münih ve Juventus Utena takımlarında başantrenörlük görevini üstlenmiş, 2024 yılında Litvanya Basketbol Ligi’nde (LKL) Yılın Koçu seçilmiştir" açıklamasını yaptı.

GUARD MINTZ İMZAYI ATTI

Manisa Basket dış transferde ise guard Judah Mintz’i kadrosuna kattı. 22 yaşında, 1.93 boyundaki Amerikalı oyuncu 2023-24’te Syracuse Orange’tan 18.8 sayı, 3.2 ribaund, 4.4 asist ortalamasıyla mezun oldu. Mintz, 2024-25’te Delaware Blue Coats formasıyla G-League’de 24 maçta 21.2 sayı, 3.6 ribaund, 5.3 asist ortalamaları yakaladı.