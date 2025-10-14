Manisa Basket evinde yıkıldı

MANİSA, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'nde Manisa Basket bu sezon evinde oynadığı iki maçı da kaybetti. Yeni kadrosuyla sezona iç sahada Mersin Spor'a 87-68 gibi farklı skorla yenilerek başlayan Manisa ekibi, ikinci hafta Büyükçekmece'yi deplasmanda 89-69'la geçtikten sonra dün yine evinde Esenler Erokspor'dan fark yedi. Henüz galibiyeti bulunmayan ligin yeni ekibi rakibine 95-75 mağlup olan Manisa Basket evinde hiç gülemedi.

Manisa Basket'te Antrenör Oliver Kostic maçın ardından, "Erok'u galibiyetten dolayı tebrik ederim. Çok iyi, fiziksel ve odaklı oynadılar. Biz de 3 çeyrek boyunca çok sağlam bir oyun sergiledik ama maçın kırılma anı ikinci yarının başında tamamen odağımızı kaybettiğimiz bölümdü. Genç ve tecrübesiz bir takımız, bu iniş çıkışlar da bundan kaynaklanıyor. Başımızı dik tutup oyunumuzu her iki tarafta da geliştirmek için çalışmaya devam etmeliyiz. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

